Crollo di ponte Morandi, il collegio dei difensori ricuserà la giudice. Il procuratore: “Non c'è alcuna incompatibilità” (Di martedì 12 ottobre 2021) Da Gip Paola Faggioni dispose gli arresti domiciliari dei manager di Aspi per il caso delle barriere fonoassorbenti: per i legali degli imputati la magistrata "non è equanime” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 ottobre 2021) Da Gip Paola Faggioni dispose gli arresti domiciliari dei manager di Aspi per il caso delle barriere fonoassorbenti: per i legali degli imputati la magistrata "non è equanime”

