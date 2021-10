Courtois attacca la Uefa | “Pensano ai soldi | non ai calciatori”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo aver espresso perplessità sulla finale per il terzo posto di Nations League (“Non so perché giochiamo“), Thibauttorna adre lae le autorità calcistiche che “non si preoccupano per noi giocatori, masolo alle loro tasche“. L’estremo difensore del Belgio, dopo la sconfitta con l’Italia, conferma i suoi dubbi: “Si partecipa a questo torneo solo perché per lasonoin più, stesso discorso per la Conference League. Sono arrabbiati perché alcune squadre vogliono la Super League, ma per noi giocatori non c’è un minimo di preoccupazione. Giocare senza mai fermarsi un attimo porta a continui infortuni e questa cosa andrebbe rivista. Non siamo robot, ci sono sempre più partite e nessuno si preoccupa per noi”, conclude il portiere belga. ...