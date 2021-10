Concorsi truccati, l’infettivologo Massimo Galli per ora preferisce non parlare con il magistrato (Di lunedì 11 ottobre 2021) l’infettivologo Massimo Galli, divenuto noto per la sua loquacità e la sua onnipresenza quando si tratta di pavoneggiarsi nei talk show e nelle trasmissioni televisive su vaccini, Green Pass e massimi sistemi – presenza fissa a L’Aria che tira condotto da Myrta Merlino – sembra aver improvvisamente perso la sua celebre chiacchiera che lo ha reso una star televisiva disponibile a dire la sua su qualunque argomento. E, dunque, non si presenterà di fronte al magistrato che lo voleva, invece, interrogare sullo scandalo dei Concorsi universitari truccati all’università Statale di Milano, vicenda per la quale Galli è in questo momento indagato dalla Procura. Galli ha appunto fatto sapere che non si presenterà domani pomeriggio in Procura a Milano dove era ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021), divenuto noto per la sua loquacità e la sua onnipresenza quando si tratta di pavoneggiarsi nei talk show e nelle trasmissioni televisive su vaccini, Green Pass e massimi sistemi – presenza fissa a L’Aria che tira condotto da Myrta Merlino – sembra aver improvvisamente perso la sua celebre chiacchiera che lo ha reso una star televisiva disponibile a dire la sua su qualunque argomento. E, dunque, non si presenterà di fronte alche lo voleva, invece, interrogare sullo scandalo deiuniversitariall’università Statale di Milano, vicenda per la qualeè in questo momento indagato dalla Procura.ha appunto fatto sapere che non si presenterà domani pomeriggio in Procura a Milano dove era ...

Advertising

Adnkronos : #Galli indagato per concorsi truccati all’università. - NicolaPorro : La notizia irrompe a sorpresa. Noi siamo e restiamo garantisti, ma leggete qui cosa succede ?? - VittorioSgarbi : Il professore Galli, a quanto pare, oltre al COVID, “sopprimeva” anche certi candidati nei concorsi universitari… O… - SecolodItalia1 : Concorsi truccati, l’infettivologo Massimo Galli per ora preferisce non parlare con il magistrato… - rep_milano : Concorsi truccati, Massimo Galli sceglie di non farsi interrogare dai pm: 'Si avvale della facoltà di non risponder… -