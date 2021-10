Con Insigne ho sbagliato | la confessione dell' allenatore

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L'ex CT'Italia Giampiero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni a La città del pallone, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Sette vittorie su sette sono importanti, ma non mi stupiscono onestamente. Ci vuole equilibrio perchè già lo scorso anno pensavamo che con Gattuso potessero fare cose grandi e poi non è andata così. Il mio inizio al Napoli? Immaginavo che arrivassero in alto, ormai sono otto o nove anni che va sempre in Europa e non è più una scoperta. Jorginho? Debuttò con me in nazionale. Sta vivendo annate straordinarie, è tra i maggiori candidati al Pallone d’Oro ed è giusto così. MILAN, ITALY - OCTOBER 06: Lorenzoand Marco Verratti of Italy look dejected after their side concedes a second goal scored by Ferran Torres of Spain (not pictured) during the UEFA Nations ...