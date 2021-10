Casavatore, il video della rapina in pizzeria: con le pistole tra i bambini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due rapinatori entrano in un ristorante, a Casavatore, in provincia di Napoli, e puntano le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito per farsi dare quanto in loro possesso e... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 ottobre 2021) Duetori entrano in un ristorante, a, in provincia di Napoli, e puntano le armi nei confronti delle famiglie presenti conal seguito per farsi dare quanto in loro possesso e...

eziomauro : Rapina shock a Casavatore: armi puntate contro famiglie e bambini per derubare i clienti - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Rapina shock a Casavatore: armi puntate contro famiglie e bambini per derubare i clienti - CatelliRossella : Rapina shock a Casavatore: armi puntate contro famiglie e bambini per derubare i clienti - Catello16008277 : RT @LucaAbete: Ecco la rapina al ristorante col fucile in faccia al bambino!!!?????? Quante ne dovremo vedere ancora in questo posto del mondo… - dariodangelo91 : Davvero turbato dalle immagini provienti da #Casavatore. Ci sono delle zone di questo Paese in cui lo Stato non esi… -