Calciomercato Juventus | i tifosi spingono Donnarumma a Torino

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La partita per l’assegnazione del terzo posto del torneo di Nations League tra Italia e Belgio che si è disputata all’Allianz Stadium, forse ha visto accendersi un nuovo amore.Mentre durante la semifinale della competizione a San Siro, Gianluigiè stato fischiato dai suoi ex, ala musica cambia. Solo applausi per il portiere in forza al Paris Saint-Germain. L’italiano, con tanto di fascia da capitano, si rivolge verso la tribuna e alzando le braccia saluta allo stesso modo. LEGGI ANCHE:, super colpo dal Manchester United: arriva un centrocampista! A Milano striscioni intimidatori e una pioggia di insulti avevano spinto il suo agente, Mino Raiola, a prendere posizione contro il club rossonero. Il famoso procuratore sportivo ha accusato di non aver ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - cmercatoweb : ????#Juventus, offerta dalla #PremierLeague : si fa sotto il #Newcastle - yutomanga : RT @dan_ceres: Bellissima chiacchierata sul Calciomercato Juventus con @RudyGaletti #VanDeBeek #Tchouameni #Pogba #Vlahovic e molto altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Si parlerà anche, ovviamente, die vi daremo gli ultimi aggiornamenti su, Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio e le altre di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ...Le ultime dihanno come protagonista un giocatore esploso anni fa nella nostra Serie A e attualmente in scadenza di contratto Allegri © Getty ImagesEra e rimane una grande occasione a zero ...La Juventus è pronta a liberare Aaron Ramsey a gennaio per liberarsi del suo pesante ingaggio: offerta dalla Premier ...Per il calciomercato della Juventus questo è un periodo caldo, un periodo nel quale si intrecciano tanti rumors in vista dell'anno che verrà.