Borsa: Milano in calo ( - 0,4%) con banche e utility, giù Enel (Di lunedì 11 ottobre 2021) Prima seduta di settimana in calo per Piazza Affari ( - 0,4%), con i petroliferi tra i pochi titoli in positivo del listino principale, mentre il greggio è in rialzo (wti+2,5% a sera ) a 81,3 dollari ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Prima seduta di settimana inper Piazza Affari ( - 0,4%), con i petroliferi tra i pochi titoli in positivo del listino principale, mentre il greggio è in rialzo (wti+2,5% a sera ) a 81,3 dollari ...

Borsa: la corsa delle materie prime mette un freno ai listini, Milano chiude a - 0,5% - 2 Tra i bancari le vendite hanno penalizzato anche Banco Bpm ( - 2,3%) e il settore del risparmio gestito con Azimut ( - 2,2%). Tra i titoli in 'rosso' a fine seduta Tim ( - 2%) e Italgas ( - 1,9%) nel ...

Grano duro: rialzi in tutta Italia, anche a Foggia Statoquotidiano.it, Foggia, 11 ottobre 2021. (agronotizie.imagelinenetwork.com) In Canada continua la corsa al rialzo dei prezzi interni del grano duro pastificabile, che però non spingono i prezzi al ...

Tra i bancari le vendite hanno penalizzato anche Banco Bpm ( - 2,3%) e il settore del risparmio gestito con Azimut ( - 2,2%). Tra i titoli in 'rosso' a fine seduta Tim ( - 2%) e Italgas ( - 1,9%) nel ...