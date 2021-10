Borsa: Hong Kong apre a +1,3%, nuove scadenze per Evergrande (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Borsa di Hong Kong apre in territorio positivo: l'indice Hang Seng guadagna l'1,30%, salendo a 25.161,80 punti, malgrado le incertezze pendenti ancora su Evergrande, il secondo sviluppatore ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladiin territorio positivo: l'indice Hang Seng guadagna l'1,30%, salendo a 25.161,80 punti, malgrado le incertezze pendenti ancora su, il secondo sviluppatore ...

L'immobiliare cinese si avvia all'implosione? Alla fine anche il mercato più ottimista e meno accorto se ne è reso conto e la borsa ha portato al ... Dopo essere crollato dell'80%, le azioni scambiate a Hong Kong di Evergrande rimangono ferme. ...

Borsa: Shanghai apre a +0,45%, Shenzhen a -0,09% Le Borse cinesi aprono la seduta contrastate: l'indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,45%, a 3.608,24, punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,09%, attestandosi a quota 2.41 ...

