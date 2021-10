Volley maschile, Superlega 2021/2022: esordio con vittoria per Vibo Valentia a Taranto (Di domenica 10 ottobre 2021) Buona la prima per Vibo Valentia nell’esordio stagionale in Superlega 2021/2022 di Volley maschile. La Tonno Callipo passa in casa di Taranto battendo la Prisma Volley per 1-3 (19-25, 17-25, 25-22, 20-25). Tre punti per iniziare al meglio la stagione per i calabresi, una sconfitta al termine di una prestazione non positiva per i pugliesi, che hanno però dimostrato di saper reagire a partita in corso non dandosi per vinti dopo i primi due set in cui le difficoltà erano state davvero tante. Dopo aver concesso 19 e 17 punti, infatti, i calabresi tirano un po’ il freno a mano nel terzo set e ne approfittano i padroni di casa, che sorprendono gli ospiti riaprendo il discorso a andando al quarto set per provare ad arrivare ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Buona la prima pernell’stagionale indi. La Tonno Callipo passa in casa dibattendo la Prismaper 1-3 (19-25, 17-25, 25-22, 20-25). Tre punti per iniziare al meglio la stagione per i calabresi, una sconfitta al termine di una prestazione non positiva per i pugliesi, che hanno però dimostrato di saper reagire a partita in corso non dandosi per vinti dopo i primi due set in cui le difficoltà erano state davvero tante. Dopo aver concesso 19 e 17 punti, infatti, i calabresi tirano un po’ il freno a mano nel terzo set e ne approfittano i padroni di casa, che sorprendono gli ospiti riaprendo il discorso a andando al quarto set per provare ad arrivare ...

