Traffico Roma del 10-10-2021 ore 16:30 (Di domenica 10 ottobre 2021) Luceverde Roma Buona domenica pomeriggio da Simone Cerchiara la maggior parte degli spostamenti si concentrano tra le vie del centro le zone adiacenti in particolare vicino a Villa Borghese in the Lungotevere a Piazza Venezia e sulle strade tra San Giovanni e la via Cristoforo Colombo ma ora abbiamo disagi in zone periferiche ho appena fuori Roma Innanzitutto sulla Pontina C'è un incidente all'altezza di Castel di Decima in direzione Pomezia a Roma Nord invece lavori sulla via Flaminia all'altezza di Saxa Rubra direzione Tor di Quinto giornata quella di oggi con diverse manifestazioni quella rilievo è via libera una rete ampia di strada è aperta esclusivamente a pedoni e ciclisti coinvolte via Cola di Rienzo a Prati diverse strade del centro alcune dell'esquilino del Celio e poi la mattina nel quartiere San Lorenzo

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Carsoli-Oricola (Km 50,5) e A24 Svincolo Vicova… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Carsoli-Oricola (Km 50,5) e A24 Svincolo Vicovaro-Ma… -