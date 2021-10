Su Green Pass no deroghe. D - day: 15/10. Regioni: modificare tamponi (Di domenica 10 ottobre 2021) Sarà obbligatorio per tutto il mondo del lavoro. Aziende preoccupate per nodo controlli. Già domani le linee guida anche per per il settore privato. La ministra per gli Affari Regionali Gelmini apre a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 ottobre 2021) Sarà obbligatorio per tutto il mondo del lavoro. Aziende preoccupate per nodo controlli. Già domani le linee guida anche per per il settore privato. La ministra per gli Affari Regionali Gelmini apre a ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - mirkot : RT @AlessandroCere7: “Ho scelto di non aderire all’infame carta verde e di presentarmi in aula. La Pr. è stata informata che non ero in po… - alex_antony17 : RT @chilisummer: Stefano Puzzer con una delegazione dei portuali di #Trieste è stato ricevuto dal prefetto di Trieste, al quale ha ribadito… -