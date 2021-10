Stime in rialzo? Merito a vaccini e green pass (Di domenica 10 ottobre 2021) Dal 15 ottobre i dipendenti pubblici tornano in presenza: "Questo significa più consumi, efficienza e produttività" Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) Dal 15 ottobre i dipendenti pubblici tornano in presenza: "Questo significa più consumi, efficienza e produttività"

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “In aprile crescita del Pil era stimata al 4,5% mentre ora prevediamo un aumento del 6%, si trat… - CinqueColonne : Accelera il recupero dell’economia lombarda. Tra aprile e giugno nel manifatturiero aumentano, infatti, sia la prod… - comunica_rp : Aim Italia diventa Egm: via alla svolta, tecnologia star assoluta. Stime al rialzo - Cor_Com : #AimItalia diventa #Egm: via alla svolta, tecnologia star assoluta. Stime al rialzo - StartComNews : Aim Italia diventa Egm: via alla svolta, tecnologia star assoluta. Stime al rialzo -