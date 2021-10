Shannen Doherty mostra i momenti più difficili della sua lotta contro il cancro (Di domenica 10 ottobre 2021) Shannen Doherty non si arrenderà mai al cancro e mentre prosegue la sua lotta continua a mostrare i momenti più difficili. Non solo forza e sorrisi, voglia di vivere e di combattere, Shannen Doherty mostra la verità. Un tumore al seno le ha cambiato la vita, il cancro è al quarto stadio, purtroppo la mancata prevenzione per motivi che ha già spiegato ha complicato tutto. L’ex Brenda di Beverly Hills ha così tanto coraggio da mostrare gli effetti collaterali della chemioterapia, necessaria per salvarle la vita. Negli ultimi giorni ha postato foto del passato ma lo scopo non cambia: sensibilizzare chi non pensa che possa capitare a se stesso. Con la sua positività è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021)non si arrenderà mai ale mentre prosegue la suacontinua are ipiù. Non solo forza e sorrisi, voglia di vivere e di combattere,la verità. Un tumore al seno le ha cambiato la vita, ilè al quarto stadio, purtroppo la mancata prevenzione per motivi che ha già spiegato ha complicato tutto. L’ex Brenda di Beverly Hills ha così tanto coraggio dare gli effetti collateralichemioterapia, necessaria per salvarle la vita. Negli ultimi giorni ha postato foto del passato ma lo scopo non cambia: sensibilizzare chi non pensa che possa capitare a se stesso. Con la sua positività è ...

Advertising

infoitcultura : Shannen Doherty continua la sua lotta contro il cancro: l’ultima foto dell’attrice che ha scioccato i fan - infoitcultura : Shannen Doherty pubblica una foto in lacrime: “Il giorno in cui ho deciso di radermi la testa” - aurispietri : RT @MediasetTgcom24: Shannen Doherty, una foto shock dal letto per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro #ShannenDoherty https://t.c… - CronacaSocial : L'attrice, che da anni lotta con un tumore aggressivo, si mostra sui social in atteggiamenti umoristici: 'Trovare l… - Italia_Notizie : Shannen Doherty e la foto per sensibilizzare: “Mostro l’aspetto del cancro. Fate mammografie, controlli” -