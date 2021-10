Scontri Roma, Gelmini: “Non c’è spazio per i violenti, la risposta sarà intransigente” (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – “Manifestare è una cosa, attaccare la polizia, assaltare la sede di un sindacato, provare a raggiungere Palazzo Chigi è ben altro. In alcune proteste contro il green pass vedo anche tanta strumentalizzazione. Non c’è spazio per i violenti, la risposta sarà intransigente. Solidarietà alle forze dell’ordine e alla Cgil”. Così il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, in un’intervista al Corriere della Sera torna sulle scene di guerriglia urbana vista ieri pomeriggio nel centro di Roma durante la manifestazione dei no vax. “La tensione si placa solo con la corretta informazione: convincere gli scettici resta la strada maestra” è la soluzione proposta da Gelmini. Poi l’avvertimento a chi chiede modifiche sul Green ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021)– “Manifestare è una cosa, attaccare la polizia, assaltare la sede di un sindacato, provare a raggiungere Palazzo Chigi è ben altro. In alcune proteste contro il green pass vedo anche tanta strumentalizzazione. Non c’èper i, la. Solidarietà alle forze dell’ordine e alla Cgil”. Così il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella, in un’intervista al Corriere della Sera torna sulle scene di guerriglia urbana vista ieri pomeriggio nel centro didurante la manifestazione dei no vax. “La tensione si placa solo con la corretta informazione: convincere gli scettici resta la strada maestra” è la soluzione proposta da. Poi l’avvertimento a chi chiede modifiche sul Green ...

