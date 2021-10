Russia, precipita aereo da paracadutismo in Tatarstan per un guasto al motore. 16 vittime e 6 sopravvissuti (Di domenica 10 ottobre 2021) Un piccolo aereo per il paracadutismo sportivo è precipitato in Russia, nella repubblica del Tatarstan. Sono 16 le vittime dello schianto secondo il ministero per l’Aviazione civile. Altre 6 persone – riferisce l’agenzia Itar Tass – si sarebbero salvate, perché si trovavano nella coda del velivolo. L’aereo, un bimotore L-410, ha perso quota poco dopo il decollo dalla città di Menzelinsk. I piloti hanno lanciato l’allarme per un guasto a uno dei due motori, annunciando un tentativo di atterraggio di emergenza a 70 metri da terra. Il velivolo però è caduto 290 chilometri a est di Kazan, capoluogo del Tatarstan. Il presidente della regione, Rustam Minnikhanov, ha proclamato un giorno di lutto per domani e inviato le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Un piccoloper ilsportivo èto in, nella repubblica del. Sono 16 ledello schianto secondo il ministero per l’Aviazione civile. Altre 6 persone – riferisce l’agenzia Itar Tass – si sarebbero salvate, perché si trovavano nella coda del velivolo. L’, un biL-410, ha perso quota poco dopo il decollo dalla città di Menzelinsk. I piloti hanno lanciato l’allarme per una uno dei due motori, annunciando un tentativo di atterraggio di emergenza a 70 metri da terra. Il velivolo però è caduto 290 chilometri a est di Kazan, capoluogo del. Il presidente della regione, Rustam Minnikhanov, ha proclamato un giorno di lutto per domani e inviato le sue ...

Advertising

Emergenza24 : UPDATE [10.10.14:52] #Menzelinsk #Tatarstan #Russia #incidente precipita #aereo Let L 410 16 morti +6 #feriti - Emergenza24 : UPDATE [10.10.14:50] #Menzelinsk #Tatarstan #Russia #incidente precipita #aereo Let L 410 16 morti +6 #feriti - UnioneSarda : #Russia, precipita un aereo: strage di paracadutisti - franser_real : Aereo precipita in Russia: almeno 15 morti - Ad10000follower : Incidente in Russia, aereo con a bordo paracadutisti precipita al suolo: almeno 16 morti -