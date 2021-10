Rientra dal permesso con la droga nel retto, detenuto scoperto ad Ariano Irpino (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAriano Irpino (Av) – Ha portato con sé, debitamente occultata nel retto anale, della droga in carcere al rientro dal suo primo permesso ma l’incauto tentativo non è sfuggito agli attenti controlli della Polizia Penitenziaria. E’ quanto accaduto nella giornata di sabato nel carcere di Ariano Irpino. A darne conferma il sindacato SAPPE Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, commenta: “Nella giornata di ieri, un detenuto di origini napoletane, con posizione giuridica di definitivo per reati comuni, al rientro in carcere dal suo primo permesso, ha cercato di introdurre la sostanza stupefacente. La Polizia Penitenziaria, insospettita dal suo nervosismo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Ha portato con sé, debitamente occultata nelanale, dellain carcere al rientro dal suo primoma l’incauto tentativo non è sfuggito agli attenti controlli della Polizia Penitenziaria. E’ quanto accaduto nella giornata di sabato nel carcere di. A darne conferma il sindacato SAPPE Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, commenta: “Nella giornata di ieri, undi origini napoletane, con posizione giuridica di definitivo per reati comuni, al rientro in carcere dal suo primo, ha cercato di introdurre la sostanza stupefacente. La Polizia Penitenziaria, insospettita dal suo nervosismo ...

