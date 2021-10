Raccolta porta a porta, Comune di Nettuno e Tekneko insieme per coinvolgere più cittadini (Di domenica 10 ottobre 2021) Nettuno – Task-force del Comune di Nettuno e di Tekneko per coinvolgere più cittadini possibile nella Raccolta porta a porta. La società che gestisce il servizio di igiene urbana in città e l’Amministrazione comunale hanno deciso di premere l’acceleratore sulle attività di consegna e taggatura dei mastelli tramite l’istituzione di info-point nelle principali piazze della città. Ogni zona disporrà di 3 giornate di info-point, cosicché i cittadini potranno usufruire del servizio in tutta tranquillità. Si inizierà venerdì 15 ottobre dal Centro (piazza Mazzini, piazza Garibaldi e piazza IX settembre 1943) per proseguire a Santa Barbara (Via Livatino), San Giacomo (via Romana Antica), ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021)– Task-force deldie diperpiùpossibile nella. La società che gestisce il servizio di igiene urbana in città e l’Amministrazione comunale hanno deciso di premere l’acceleratore sulle attività di consegna e taggatura dei mastelli tramite l’istituzione di info-point nelle principali piazze della città. Ogni zona disporrà di 3 giornate di info-point, cosicché ipotranno usufruire del servizio in tutta tranquillità. Si inizierà venerdì 15 ottobre dal Centro (piazza Mazzini, piazza Garibaldi e piazza IX settembre 1943) per proseguire a Santa Barbara (Via Livatino), San Giacomo (via Romana Antica), ...

