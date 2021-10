Lulù Selassié non accetta la fine del flirt con Manuel Bortuzzo, che sbotta: “Non ti voglio più baciare” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ieri pomeriggio ha scaricato Lulù Selassié, ma lei non ha accettato questa situazione. Anzi. In serata ha chiesto al nuotatore un secondo confronto dove gli ha letteralmente implorato una seconda chance. “Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, io voglio che tutto si migliori fra me e te. Possiamo almeno provare? Non voglio che tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi. Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Non fossilizziamoci sui problemi. Andiamo avanti”. Lulù ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 ottobre 2021)ieri pomeriggio ha scaricato, ma lei non hato questa situazione. Anzi. In serata ha chiesto al nuotatore un secondo confronto dove gli ha letteralmente implorato una seconda chance. “Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, ioche tutto si migliori fra me e te. Possiamo almeno provare? Nonche tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi. Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Iofarti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Non fossilizziamoci sui problemi. Andiamo avanti”....

