LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: 37 uomini al comando con i migliori, plotone a 50? (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Gruppo adesso a poco meno di un minuto dalla testa della corsa. Da dietro devono cambiare marcia se vogliono avere speranze per tornare sotto. 14.58 Le strade in sterrato sono state introdotte nel 2018 sul percorso della Parigi-Tours per rendere più accidentata e più imprevedibile questa classica. 14.55 50 secondi di distacco! La corsa sta prendendo davvero una piega inattesa, non sarà semplice da dietro rientrare sui primi 37, vista la qualità di questi corridori. 14.52 Sale il divario del gruppo dietro ai 37 al comando: 45 secondi. 14.49 L’unico velocista di grande LIVEllo che è rimasto fuori dal primo gruppo è stato Dylan Groenewegen. Dovrà cercare di rientrare anche il nostro Andrea Pasqualon. 14.46 Questa la situazione attuale in ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Gruppo adesso a poco meno di un minuto dalla testa della corsa. Da dietro devono cambiare marcia se vogliono avere speranze per tornare sotto. 14.58 Le strade in sterrato sono state introdotte nel 2018 sul percorso dellaper rendere più accidentata e più imprevedibile questa classica. 14.55 50 secondi di distacco! La corsa sta prendendo davvero una piega inattesa, non sarà semplice da dietro rientrare sui primi 37, vista la qualità di questi corridori. 14.52 Sale il divario del gruppo dietro ai 37 al: 45 secondi. 14.49 L’unico velocista di grandello che è rimasto fuori dal primo gruppo è stato Dylan Groenewegen. Dovrà cercare di rientrare anche il nostro Andrea Pasqualon. 14.46 Questa la situazione attuale in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: tre attaccanti gruppo a 3? e in rimonta costante - #Parigi-Tours #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: Casper Pedersen punta a confermarsi l’Italia punta su Pasqualon - #Parigi-Tours… - zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Parigi-Tours #DIRETTA: #aggiornamenti - Lokiseyes : Effettivamente era da gennaio che non lo vedevo. Tralasciando le foto a Parigi, le varie live che ha fatto durante… - IPhorbice : @nonleggerlo Una delle canzoni più belle e più brutte allo stesso tempo. Exchpoptrue (li ho visti pure live a Parigi per caso) -