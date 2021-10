Il governo cancella le microtasse. Anche Superbollo e tassa di laurea (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo decenni di tentativi, dovrebbero sparire i bolli per passaporti e laurea e alcune addizionali locali di CLAUDIA MARIN Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo decenni di tentativi, dovrebbero sparire i bolli per passaporti ee alcune addizionali locali di CLAUDIA MARIN

Green Pass, finiremo tutti schedati? Ecco il decreto che cancella un bel po' di privacy Cosa prevede l'articolo '2 quinquiesdecies' del Codice della Privacy, che Mario Draghi e il suo governo hanno appena abrogato? Malgrado il nome in 'latinorum', è il caso di chiederselo, perché riguarda tutti da vicino. Ed è pure il caso di leggere con attenzione l'intero 'decreto Capienze' ...

Il governo cancella le microtasse Inutili e dannose anche per il Fisco QUOTIDIANO NAZIONALE Il governo cancella le microtasse. Anche Superbollo e tassa di laurea Era il 1986 quando uscì un libro di Giulio Tremonti e Giuseppe Vitaletti, Le cento tasse degli italiani, destinato a svelare quella che era diventata una vera giungla fiscale, ma che non aveva raggiun ...

