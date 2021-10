Giovane di 19 anni ucciso nella notte a Napoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Giovane di 19 anni, Luigi Giuseppe Fiorillo, è stato ucciso in un agguato nella notte in via dell’Arco, nel quartiere di Secondigliano, a Napoli. Il suo corpo è stato trovato a terra senza vita, all’esterno di un circolo ricreativo. La Polizia, cui è giunta la segnalazione, ha avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Diversi i colpi di pistola che hanno raggiunto Fiorillo. La salma è stata portata all’istituto di Medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli. Secondo quanto riferito dalla Polizia, Fiorillo aveva dei precedenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 19, Luigi Giuseppe Fiorillo, è statoin un agguatoin via dell’Arco, nel quartiere di Secondigliano, a. Il suo corpo è stato trovato a terra senza vita, all’esterno di un circolo ricreativo. La Polizia, cui è giunta la segnalazione, ha avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Diversi i colpi di pistola che hanno raggiunto Fiorillo. La salma è stata portata all’istituto di Medicina legale del Secondo Policlinico di. Secondo quanto riferito dalla Polizia, Fiorillo aveva dei precedenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Da attivista per l'istruzione in Pakistan è diventata la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace. Quest… - PancakeItaliano : RT @elecrasticheart: Nessuno: Mia madre da metà settembre: 'Ma ti ho detto della mia nuova collega entrata in ruolo a 26 anni? Pensa! 26 a… - fede031098 : @Rose46820621 Il paracetamolo è stato sintetizzato nel 1878 da Harmon Northrop Morse, poi il farmaco è stato utili… - TitvsImperator2 : @Manseo86 @1TommyMotta @Corriere Comunque sono morti tutti gli zii di mio padre di Covid. Il più giovane aveva 89 a… - anteprima24 : ** Giovane di 19 anni ucciso nella notte a ##Napoli ** -