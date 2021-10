Forza Nuova, Conte: “Ci sono premesse per scioglimento” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano azioni ed aggressioni di questo tipo. Ritengo che ci siano le premesse per lo scioglimento di Forza Nuova”. Giuseppe Conte, leader del M5S, si è espresso così all’arrivo alla sede della Cgil, devastata ieri dall’assalto di violenti nella giornata caratterizzata dalla manifestazione No Green Pass a Roma. Conte, ricordando l’assalto anche al pronto soccorso dell’Umberto I, ha sottolineato come “evidentemente ci sia una volontà deliberata di condurre attacchi squadristi e questo non lo possiamo accettare”. “Aderiremo alla manifestazione di sabato convocata dalla Cgil e dagli altri sindacati confederali. Dobbiamo partecipare tutti, auspico che anche Salvini e Meloni possano partecipare”, ha detto riferendosi alla manifestazione del ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) “Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano azioni ed aggressioni di questo tipo. Ritengo che ci siano leper lodi”. Giuseppe, leader del M5S, si è espresso così all’arrivo alla sede della Cgil, devastata ieri dall’assalto di violenti nella giornata caratterizzata dalla manifestazione No Green Pass a Roma., ricordando l’assalto anche al pronto soccorso dell’Umberto I, ha sottolineato come “evidentemente ci sia una volontà deliberata di condurre attacchi squadristi e questo non lo possiamo accettare”. “Aderiremo alla manifestazione di sabato convocata dalla Cgil e dagli altri sindacati confederali. Dobbiamo partecipare tutti, auspico che anche Salvini e Meloni possano partecipare”, ha detto riferendosi alla manifestazione del ...

Advertising

fanpage : #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giul… - Giorgiolaporta : Ora diranno che #piazzadelpopolo fosse piena di estremisti di Forza Nuova, complottisti, negazionisti e saluti roma… - borghi_claudio : Care famiglie che legittimamente stavate manifestando contro il #greenpass La prossima volta che vedete qualcuno d… - Vincenz90668603 : RT @Comunardo: A quanto si capisce dai filmati che girano in rete, gli unici che la polizia ieri a Roma non ha menato o preso a colpi d’idr… - lucadimeo19881 : RT @Comunardo: A quanto si capisce dai filmati che girano in rete, gli unici che la polizia ieri a Roma non ha menato o preso a colpi d’idr… -