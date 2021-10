F1 | Sergio Perez | “In una gara del genere devi avere pazienza e non sai come si comporteranno le gomme”

(Di domenica 10 ottobre 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il messicano completa al terzo posto l’evento turco che per il secondo anno consecutivo non ha mancato di regalarci emozioni. Il portacolori della Red Bull ha concluso la corsa davanti al team-mate Max Verstappen ed al finnico Valtteri Bottas che torna sul gradino del podio. Il pilota della Mercedes ha gestito al meglio la pole-position respingendo gli attacchi delle due auto austriache e della Ferrari del monegasco Charles Leclerc. L’ex alfiere della Racing Point ha commentato ai microfoni della massima formula: “Oggi é stata unaintensa, nel primo stint mi sono divertito a lottare con Lewis e Charles. Ho fatto una buona partenza, in unadel...

Advertising

Wpg_BlueBombers : First @CFL tackle for ???? Sergio Schiaffino Perez ?? #ForTheW - maarisolcas : RT @_DerBeichtvader: Sergio Perez. - Rod_Salazar : RT @_DerBeichtvader: Sergio Perez. - DonHoxha10 : RT @_DerBeichtvader: Sergio Perez. - AntonioFantastk : RT @Agenzia_Ansa: Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto il Gran premio di Turchia di Formula 1. Il finlandese ha preceduto sul traguardo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Perez

Metropolitan Magazine

Alle sue spalle le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che torna in testa alla classifica del mondiale e del messicano. Quarto posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ...Chiude il podio l'altra Red Bull didavanti a uno sfortunato Charles Leclerc: il ferrarista, dopo aver provato a evitare completamente i box, è costretto a rientrare e nell'ultima parte ...Alle sue spalle le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che torna in testa alla classifica del mondiale e del messicano Sergio Perez. Quarto posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ...Alle sue spalle le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che torna in testa alla classifica del mondiale e del messicano Sergio Perez. Quarto posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ...