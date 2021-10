F1, Mattia Binotto: “La nuova power-unit ha fatto guadagnare 1-2 decimi alla Ferrari. Non ci aspettavamo la pioggia” (Di domenica 10 ottobre 2021) Si prospetta una gara complicata a Istanbul, Turchia, sede del round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito turco la pioggia ha fatto sentire la sua presenza e l’asfalto bagnato caratterizzerà l’incedere dei piloti. Sarà il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas a partire dalla pole-position a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Una griglia condizionata dalla penalità comminata al britannico della Mercedes Lewis Hamilton che ha deciso prima del time-attack di ieri con il suo team di sostituire il motore endotermico della propria W12: 10 posizioni di penalizzazione in griglia e una p.11 non facile da gestire. Un’occasione per i suoi avversari e per Verstappen in particolare, rivale n.1 per il campionato. Dal fondo della griglia citata ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Si prospetta una gara complicata a Istanbul, Turchia, sede del round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito turco lahasentire la sua presenza e l’asfalto bagnato caratterizzerà l’incedere dei piloti. Sarà il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas a partire dpole-position a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco dellaCharles Leclerc. Una griglia condizionata dpenalità comminata al britannico della Mercedes Lewis Hamilton che ha deciso prima del time-attack di ieri con il suo team di sostituire il motore endotermico della propria W12: 10 posizioni di penalizzazione in griglia e una p.11 non facile da gestire. Un’occasione per i suoi avversari e per Verstappen in particolare, rivale n.1 per il campionato. Dal fondo della griglia citata ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Mattia Binotto rivela i dettagli sulla nuova power-unit e ammette che la scelta d'assetto di Leclerc oggi in Tu… - ricciardeau : MATTIA BINOTTO IN COLLEGAMENTO DA MARANELLO ?? - agenthuitsix : Mattia binotto - Roxas_223 : RT @SpinaFan: @Roxas_223 @GiGiglio99 SENZA DI TE NON ANDREMO LONTANO MATTIA BINOTTO IL MIO CAPITANO - SpinaFan : @Roxas_223 @GiGiglio99 SENZA DI TE NON ANDREMO LONTANO MATTIA BINOTTO IL MIO CAPITANO -