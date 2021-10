F1, Gp di Turchia: le pagelle di Leo Turrini (Di domenica 10 ottobre 2021) Le pagelle di Leo Turrini del Gp di Turchia di Formula 1 10 SAINZ. Gara tostissima dello spagnolo, che risale a suon di sorpassi. Peccato per il tempo perso in occasione del pit stop. Bravo. 9 LECLERC. Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Ledi Leodel Gp didi Formula 1 10 SAINZ. Gara tostissima dello spagnolo, che risale a suon di sorpassi. Peccato per il tempo perso in occasione del pit stop. Bravo. 9 LECLERC.

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, pagelle #TurkishGP 2021: Carlos #Sainz il migliore, #Verstappen anonimo. Applausi per #Leclerc e #Bottas - motorboxcom : #F1 Le pagelle del #TurkishGP 2021! Tanti bei voti ma anche bocciature eccellenti come quelle di #Alonso e… - OA_Sport : #F1, pagelle #TurkishGP 2021: Carlos #Sainz il migliore, #Verstappen anonimo. Applausi per #Leclerc e #Bottas - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: Charles #Leclerc 8,5 Tutto ciò che poteva, forse anche di più. Con qualche cavallo in meno, con una monoposto migliorata… - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: Charles #Leclerc 8,5 Tutto ciò che poteva, forse anche di più. Con qualche cavallo in meno, con una monoposto migliorata… -