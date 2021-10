Coppa Agostoni 2021: startlist, orari, tv, streaming (Di domenica 10 ottobre 2021) Domani 11 ottobre si concluderà il Trittico Lombardo con la Coppa Agostoni 2021. Dopo la Coppa Bernocchi di lunedì scorso e la Tre Valli Varesine del giorno dopo, manca solo l’Agostoni, arrivata alla 74ma edizione. Come le altre due competizioni del Trittico, ritorna nella forma classica dopo un anno di stop causa pandemia. Ricordiamo infatti che lo scorso anno si disputò una prova unica (Grande Trittico Lombardo), vinta da Gorka Izagirre. La partenza è prevista per le 12:15, percorso di ben 180 km che i corridori partecipanti dovranno affrontare; partenza e arrivo coincidono, si inizia e si finisce a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. L’ultimo italiano ad aggiudicarsi la Coppa Agostoni è stato Gianni Moscon nel 2018. Molti i nomi importanti al via della ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Domani 11 ottobre si concluderà il Trittico Lombardo con la. Dopo laBernocchi di lunedì scorso e la Tre Valli Varesine del giorno dopo, manca solo l’, arrivata alla 74ma edizione. Come le altre due competizioni del Trittico, ritorna nella forma classica dopo un anno di stop causa pandemia. Ricordiamo infatti che lo scorso anno si disputò una prova unica (Grande Trittico Lombardo), vinta da Gorka Izagirre. La partenza è prevista per le 12:15, percorso di ben 180 km che i corridori partecipanti dovranno affrontare; partenza e arrivo coincidono, si inizia e si finisce a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. L’ultimo italiano ad aggiudicarsi laè stato Gianni Moscon nel 2018. Molti i nomi importanti al via della ...

Advertising

Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Andiamo a scoprire i primi nomi dei corridori che saranno al via della #CoppaAgostoni, in programma lunedì 11 ottobre h… - rozsouthey : @nedboulting @BecCyclingClub And Coppa Agostoni ... - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: Andiamo a scoprire i primi nomi dei corridori che saranno al via della #CoppaAgostoni, in programma lunedì 11 ottobre h… - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire i primi nomi dei corridori che saranno al via della #CoppaAgostoni, in programma lunedì 11 ottob… - PaoloDeponti : #EurosportCICLISMO Questa settimana si corre anche la Coppa Agostoni. -