Choc in strada, ucciso a colpi di pistola fuori da un locale. Il sospetto terribile degli investigatori (Di domenica 10 ottobre 2021) Napoli, quattro colpi di pistola lo colpiscono a morte. Un agguato mortale quello accaduto in un vicoletto davanti al circolo ricreativo sito in via Cupa Vicinale dell'Arco. Perde la vita un ragazzo di 19 anni, Luigi Giuseppe Fiorillo che nonostante la giovane età pare fosse vicino agli ambienti criminali della cosca Di Lauro. L'agguato è avvenuto nel cuore della notte, poco dopo la mezzanotte, nel vicolo di via dell'Arco nel quartiere di Secondigliano. Ancora da comprendere con maggiore chiarezza le dinamiche della drammatica vicenda, ma stando a una prima ricostruzione, l'ipotesi, alla luce del passato della vittima, porterebbe a riferirsi a un attacco da parte di organizzazioni rivali dei Di Lauro. Dal raid, Luigi Giuseppe Fiorillo, 19 anni, non esce vivo. Quattro colpi di pistola e il ...

