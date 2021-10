Assalto Policlinico Umberto I, Zingaretti: 'Condannare atti di violenza folli. E' squadrismo' (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ottobre 2021 'Questa notte è stato assalito il pronto soccorso dell'Umberto I. Voglio esprimere solidarietà a tutti e a chi è stato ferito. Condanno questi atti di violenza folli, è ... Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ottobre 2021 'Questa notte è stato assalito il pronto soccorso dell'I. Voglio esprimere solidarietà a tutti e a chi è stato ferito. Condanno questidi, è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - Radio1Rai : ??#Greenpass Assalto nella notte a #Prontosoccorso Policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato uno dei… - AndreaMarcucci : Ora c’è anche l’assalto al pronto soccorso del Policlinico romano Umberto I. Le manifestazioni contro il #greenpass… - RenatoTojol : RT @Corriere: Manifestante in stato di fermo ricoverato, No green pass assaltano policlinico: ferita una infermiera - infoitinterno : Assalto al Policlinico Umberto I: devastato il pronto soccorso per liberare manifestante no green pass -