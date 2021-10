Abraham | ' La Roma è stata la scelta giusta Ed è solo l' inizio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Abraham Roma

- Gol e super prestazione, il ritorno di Tammyin nazionale è stato perfetto. Al termine della gara contro Andorra l'attaccante inglese dellaTammyha parlato ai microfoni di ITV Football : "È stata una bella serata per me e per la squadra, sapevamo che sarebbe stata dura, ma dovevamo rimanere concentrati. Fortunatamente ..., titolare e a segno con l'Inghilterra: 'Laè stata la scelta giusta'ha quindi stravolto la sua vita lasciando il campionato più competitivo in Europa e approdando in Serie A , ...ROMA - Gol e super prestazione, il ritorno di Tammy Abraham in nazionale è stato perfetto. Al termine della gara contro Andorra l'attaccante inglese della Roma Tammy Abraham ha p ...Il centravanti della Roma Tammy Abraham ha subito trovato la via della rete nel match che ha segnato il suo ritorno in Nazionale dopo un anno: l'attaccante inglese ha ringraziato i giallorossi per ave ...