Xi Jinping con suo discorso fa piombare nel panico Taiwan

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il tema della riunificazione conva avanti da anni e ora Xivuole concretizzarlo in modo pacifico. Ma sarà così? La Cina comunista e l’isola di, una lunga e complicata storia che va avanti da anni. Xipresidente cinese durante la conferenza per celebrare i 110 anni dalla Rivoluzione cinese è tornato a parlare di riunificazione con, un’isola di fatto indipendente ma che la Cina considera sua. La riunificazione, stando alle parole del presidente avverrà in modo pacifico ed entro il 2025. Manon sembra essere così felice della notizia. L’intelligence occidentali parlano di una di una contro mossa dell’isola che sta preparando il suo esercito per un’eventuale attacco dalla Cina. Da una parte l’esercito dall’altro le parole rassicuranti ...

Il Consiglio di Taipei per gli affarila Cina, in risposta ai giudizi sulla riunificazione rilanciati oggi dal presidente Xi, ha replicato che, di fronte alle ambizioni del Partito ......dell'interazione tra pace reciprocità del dialogo non la pensa così il presidente cinese XI'...il presidente cinese sarà giudicato dalla storia non fare una buona fine si ha poi assicurato...Taiwan è "una questione interna alla Cina e non ammette interferenze esterne". Il presidente Xi Jinping, alle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911, ha affermato che la questione è na ...Fumio Kishida, di recente nomina nella posizione di nuovo Primo Ministro giapponese, ha dichiarato ieri di aver avuto il suo primo colloquio telefonico con il Presidente cinese, Xi Jinping.