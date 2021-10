Viale degli Atlantici, non ce l’ha fatta l’operario 28enne (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tragica conclusione dell’incidente sul lavoro verificatosi ieri mattina al Viale degli Atlantici in un cantiere privato. Uno dei due operai rimasti feriti, caduti da una piattaforma aerea, è deceduto all’Ospedale “San Pio” di Benevento dove era stato ricoverato in codice rosso. Fatale, il ventottenne operaio originario Faicchio, il volo da circa sette metri. Il sindaco Mastella su facebook ha voluto esprimere il cordoglio personale e dell’amministrazione comunale uscente: “Non ce l’ha fatta Alessandro, uno dei due operai caduti ieri, mentre lavorava in un cestello sospeso in aria. Lunedì prossimo avrebbe compiuto 28 anni. Sono cristianamente vicino alla famiglia e ai suoi cari così duramente messi alla prova da questa ennesima sciagura sul ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tragica conclusione dell’incidente sul lavoro verificatosi ieri mattina alin un cantiere privato. Uno dei due operai rimasti feriti, caduti da una piattaforma aerea, è deceduto all’Ospedale “San Pio” di Benevento dove era stato ricoverato in codice rosso. Fatale, il ventottenne operaio originario Faicchio, il volo da circa sette metri. Il sindaco Mastella su facebook ha voluto esprimere il cordoglio personale e dell’amministrazione comunale uscente: “Non ceAlessandro, uno dei due operai caduti ieri, mentre lavorava in un cestello sospeso in aria. Lunedì prossimo avrebbe compiuto 28 anni. Sono cristianamente vicino alla famiglia e ai suoi cari così duramente messi alla prova da questa ennesima sciagura sul ...

