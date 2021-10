Un posto al sole, spoiler: una proposta inattesa (Di sabato 9 ottobre 2021) Per Silvia e Michele, grandi protagonisti di Un posto al sole in queste ultime settimane, arriverà presto il momento della svolta, come sottolineano gli spoiler. Il giornalista, infatti, rivolgerà alla moglie una proposta inattesa che potrebbe cambiare le carte in tavola. La coppia sta attraversando una lunghissima crisi che ha spinto la Graziani a rifugiarsi tra le braccia di un altro uomo, Giancarlo, con cui ha intrapreso una relazione extraconiugale. Silvia, benché attanagliata dai sensi di colpa, non riesce a prendere una decisione e a chiudere il suo matrimonio con Michele soprattutto da quando lui ha capito gli errori del passato e sta cercando di riavvicinarsi alla moglie. Dal canto suo, Giancarlo è stanco di aspettare e sta mettendo Silvia alle strette arrivando persino a compiere gesti ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 ottobre 2021) Per Silvia e Michele, grandi protagonisti di Unalin queste ultime settimane, arriverà presto il momento della svolta, come sottolineano gli. Il giornalista, infatti, rivolgerà alla moglie unache potrebbe cambiare le carte in tavola. La coppia sta attraversando una lunghissima crisi che ha spinto la Graziani a rifugiarsi tra le braccia di un altro uomo, Giancarlo, con cui ha intrapreso una relazione extraconiugale. Silvia, benché attanagliata dai sensi di colpa, non riesce a prendere una decisione e a chiudere il suo matrimonio con Michele soprattutto da quando lui ha capito gli errori del passato e sta cercando di riavvicinarsi alla moglie. Dal canto suo, Giancarlo è stanco di aspettare e sta mettendo Silvia alle strette arrivando persino a compiere gesti ...

