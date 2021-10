Un intero Stato in blackout totale, due centrali elettriche bloccate: “Durerà per giorni” (Di sabato 9 ottobre 2021) L’intero Libano è al buio a causa di un maxi blackout conseguente all’interruzione della fornitura elettrica, per carenza di combustibile, dei due principali impianti del paese L’energia elettrica è letteralmente scomparsa da un intero Paese, che in queste ore si trova a fare i conti con un blackout totale che potrebbe durare per molte ore L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Libano è al buio a causa di un maxiconseguente all’interruzione della fornitura elettrica, per carenza di combustibile, dei due principali impianti del paese L’energia elettrica è letteralmente scomparsa da unPaese, che in queste ore si trova a fare i conti con unche potrebbe durare per molte ore L'articolo NewNotizie.it.

