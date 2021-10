Tuchel: 'Lukaku? Mi spiace per gli interisti'. E che complimenti all'Atalanta... (Di sabato 9 ottobre 2021) L'uomo dei sogni ha la faccia ancora soddisfatta. Il suo Chelsea ha la corona dei re, che per l'Europa del calcio significa Champions League. La strada per difenderla sarà molto complicata, come ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021) L'uomo dei sogni ha la faccia ancora soddisfatta. Il suo Chelsea ha la corona dei re, che per l'Europa del calcio significa Champions League. La strada per difenderla sarà molto complicata, come ...

Advertising

DiMarzio : Da #Jorginho e #Lukaku, fino al match contro la #Juventus e l'elogio all'#Atalanta: parla Thomas #Tuchel - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Chelsea, Tuchel: «Dispiace per i tifosi dell'Inter, ma Lukaku è il massimo per noi» - IlmsgitSport : Chelsea, Tuchel: «Dispiace per i tifosi dell'Inter, ma Lukaku è il massimo per noi» - ilmessaggeroit : Chelsea, Tuchel: «Dispiace per i tifosi dell'Inter, ma Lukaku è il massimo per noi» - FCosatti : RT @SkySport: Tuchel: 'Jorginho merita il Pallone d'oro. Lukaku? Spiace per i tifosi dell'Inter ma...' #SkySport #Tuchel #Jorginho #Lukaku… -