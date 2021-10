Tuchel | “Lukaku? Mi dispiace per i tifosi dell’Inter | ma ci serviva uno come lui”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Nel corsovista rilasciata al Festival di Trento, Thomasha detto la sua su tantissimi argomenti, tra cui l’arrivo a Londra di. Di seguito le dichiarazioni del tecnico tedesco: “Miper i, peròtutti cerchiamo di migliorare la nostra formazione. Ciun profilo con una punta molto fisica, un punto di riferimento nella fase offensiva, un giocatore di personalità che possa sollevare la pressione dalle spalle dei più giovani che magari stanno più indietro. E ci desse la chance di giocare un calcio più rapido e non ci sono molti giocatori così. Quando abbiamo la chance di riportare, per noi è stato un momento importante. Lui aveva detto che stava bene dov’era, ha lavorato ...

Dunque,e Varane sono avversari in Premier League, in una rivalità che torna a essere ... Kanté è fermo per Coronavirus: lo aveva annunciato Thomasappena prima della partita di Champions ...L'arrivo diha chiuso gli spazi all'ex Lipsia nelle gerarchie di, e Werner starebbe così pensando all'addio. Oltre al Bayern Monaco, ..."Mi dispiace per i tifosi dell'Inter ma ci serviva. Tutti cerchiamo di migliorare la propria squadra con giocatori che riescono a far giocare ...Con l’arrivo di Romelu Lukaku al Chelsea, Timo Werner sta trovando poco spazio. Difatti, il tecnico Thomas Tuchel, da inizio stagione, ha fatto partire solo due volte da titolare l’attaccante tedesco.