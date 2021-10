Sinodo, Grech prospetta il voto dei fedeli sul documento finale (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cardinale Mario Grech, segretario del Sinodo dei vescovi, ha proposto in sostanza di sottoporre al voto dei fedeli di tutto il mondo il documento finale che emergerà, nel 2023, da un percorso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cardinale Mario, segretario deldei vescovi, ha proposto in sostanza di sottoporre aldeidi tutto il mondo ilche emergerà, nel 2023, da un percorso ...

Advertising

marioricciard18 : RT @gvecchi: «Il nostro scopo è dare speranza all’uomo, non avere consenso. La proposta del Vangelo è gratuita. La Chiesa non vuole diventa… - pasqualetaranti : RT @gvecchi: «Il nostro scopo è dare speranza all’uomo, non avere consenso. La proposta del Vangelo è gratuita. La Chiesa non vuole diventa… - chiccomassetti : RT @gvecchi: «Il nostro scopo è dare speranza all’uomo, non avere consenso. La proposta del Vangelo è gratuita. La Chiesa non vuole diventa… - PhilipPullella : RT @gvecchi: «Il nostro scopo è dare speranza all’uomo, non avere consenso. La proposta del Vangelo è gratuita. La Chiesa non vuole diventa… - gvecchi : «Il nostro scopo è dare speranza all’uomo, non avere consenso. La proposta del Vangelo è gratuita. La Chiesa non vu… -