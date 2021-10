Roma | Calenda | ‘M5S non si dichiarano per Gualtieri e quello ‘troppo in là’ sarei io…’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 ottobre 2021), 9 ott. (Adnkronos) – “Tanti elettori Pd e Bersani sono arrabbiati perché ho espresso il mio voto versosolo a titolo personale. La cosa interessante è che Conte e Raggi non hanno fatto neanchema a loro non chiedono nulla. Non riesco a capire la logica”. Così Carlosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.