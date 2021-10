Regioni: modificare il sistema Green pass con tampone o rischio caos (Di sabato 9 ottobre 2021) E' fondamentale riorganizzare il sistema di rilascio dei Green pass dopo l'esecuzione dei tamponi, allungando i tempi di validità dei test, e offrire alle imprese la possibilità di organizzarsi anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) E' fondamentale riorganizzare ildi rilascio deidopo l'esecuzione dei tamponi, allungando i tempi di validità dei test, e offrire alle imprese la possibilità di organizzarsi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Regioni modificare Regioni: modificare il sistema Green pass con tampone o rischio caos Lo chiedono le Regioni (attualmente il test rapido ha 48 ore di validità e quello molecolare 72) che temono il caos in vista del 15 ottobre, quando il lasciapassare diventa obbligatorio per i luoghi ...

Sifus Confali chiede incontro a Ministro Agricoltura per Progetti bocciati a danno del Meridione. Sono da ripescare Sifus Confali chiede incontro al Ministro Patuanelli per modificare i criteri di assegnazione dei fondi PNRR "Discriminatori per il Meridione" e propone una ...palesemente discriminatori per le regioni ...

