Qualifiche F1 oggi: la diretta. Rebus pioggia in Turchia (Di sabato 9 ottobre 2021) Duello all'ultima curva per il Mondiale di Formula 1 2021 . oggi a Istanbul sono iniziate alle 14 le Qualifiche del Gp Turchia 2021 : semaforo verde senza pioggia , prevista però a breve. Tutti i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Duello all'ultima curva per il Mondiale di Formula 1 2021 .a Istanbul sono iniziate alle 14 ledel Gp2021 : semaforo verde senza pia , prevista però a breve. Tutti i ...

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Come sempre anche oggi @RiccardoTrullo e @sowmyasofia in diretta #gpturkey - msbuccia : A me oggi delle qualifiche non interessa - periodicodaily : Come sempre anche oggi @RiccardoTrullo e @sowmyasofia in diretta #gpturkey - tobesollou : pregando per le qualifiche di oggi - simduncan211 : Volevo studiare e andare in bici oggi ma come faccio con il lombardia e le qualifiche -