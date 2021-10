Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2021: nel singolo maschile l’oro va a Domec. Lucaroni è immenso (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è chiusa con il botto la penultima giornata dei Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle. Pau Garcia Domec e Luca Lucaroni hanno infatti infuocato la Secretaria Nacional De Deportes di Aunciòn (Paraguay) mettendo in scena una battaglia senza precedenti, senza particolari dubbi la più bella della storia recente della disciplina. A spuntarla è stato il pattinatore spagnolo che, sulla falsariga di quanto accaduto agli Europei di Riccione, ha preso il largo confezionando la miglior prova tecnica. Due i suoi punti di forza: una seconda metà acchiappa punti impreziosita da ben quattro elementi in zona bonus ruotati nel miglior modo possibile facendo impennare il QOE – tra cui due combinazioni, triplo salchow/triplo toeloop e triplo flip/triplo toeloop, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è chiusa con il botto la penultima giornata dei Campionatidi. Pau Garciae Lucahanno infatti infuocato la Secretaria Nacional De Deportes di Aunciòn (Paraguay) mettendo in scena una battaglia senza precedenti, senza particolari dubbi la più bella della storia recente della disciplina. A spuntarla è stato il pattinatore spagnolo che, sulla falsariga di quanto accaduto agli Europei di Riccione, ha preso il largo confezionando la miglior prova tecnica. Due i suoi punti di forza: una seconda metà acchiappa punti impreziosita da ben quattro elementi in zona bonus ruotati nel miglior modo possibile facendo impennare il QOE – tra cui due combinazioni, triplo salchow/triplo toeloop e triplo flip/triplo toeloop, ...

