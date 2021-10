Messi: 'Voglio la Champions con il Psg. Mbappé è un'arma in più' (Di sabato 9 ottobre 2021) Grande favorito per la vittoria del Pallone d'oro 2021 , Leo Messi sposta le luci dei riflettori su due suoi compagni di squadra nel Psg, annunciando, in un'intervista congiunta a France Football e L'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) Grande favorito per la vittoria del Pallone d'oro 2021 , Leosposta le luci dei riflettori su due suoi compagni di squadra nel Psg, annunciando, in un'intervista congiunta a France Football e L'...

Advertising

IreneCreuzaDeMa : @soleilpersempre @tbslonelyx Si erano messi d'accordo sophie,soleil e Alex di fargli uno scherzo per smascherarlo.… - sportli26181512 : #Messi: 'Voglio la Champions con il #Psg. Mbappé è un'arma in più': Il fuoriclasse argentino è il grande favorito p… - cpetacci : RT @jayelef_64: Cecchi Paone mentre parla il biologo 'Non vogliamo essere messi sullo stesso piano dei ciarlatani' Risponde @mgmaglie 'Son… - givemelove_24 : @httpbenzoash Per carità, Messi è Messi eh ahahah però voglio dire che secondo me quest'anno lo merita di più uno come Jorgi ?? - Jooordye : @Robecho1 @angelomangiante Beh, è un premio a livello induviduale del calciatore. Con tutto il bene che voglio a Jo… -