Infortunio Lautaro Martinez | le parole del ct Scaloni

Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato delle condizioni fisiche di Lautaro Martinez Assente nell'ultimo impegno dell'Argentina per un affaticamento muscolare, Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi e potrebbe addirittura scendere in campo contro l'Uruguay. Il commissario tecnico Scaloni ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche: «Non posso garantire al 100% che Lautaro Martínez ci sarà. Non posso confermare la sua presenza perché oggi pomeriggio ci alleniamo per la prima volta, ma chi giocherà farà bene». In casa Inter si spera di recuperare il giocatore per la sfida con la Lazio del 16 ottobre.

