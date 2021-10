GF Vip, tragica confessione su Lulù: “Un uomo la obbligava a fare delle cose che lei non voleva” (Di sabato 9 ottobre 2021) tragica confessione su Lulù Selassié al GF VIP: “Un uomo la obbligava a fare delle cose che lei non voleva” Nella casa del Grande Fratello Vip, la sorella di Lulù Selassié, Clarissa, si è lasciata andare ad una tragica confessione: “Un uomo la obbligava a fare delle cose che lei non voleva“. Di seguito vi riportiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 9 ottobre 2021)suSelassié al GF VIP: “Unlache lei non” Nella casa del Grande Fratello Vip, la sorella diSelassié, Clarissa, si è lasciata andare ad una: “Unlache lei non“. Di seguito vi riportiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ValeValentina2 : RT @OrionChaos: ...ma io effettivamente mica c'avevo pensato che Samy, sì ok storia tragica e tutto ma... è al GF vip... cioè non è esattam… - OrionChaos : ...ma io effettivamente mica c'avevo pensato che Samy, sì ok storia tragica e tutto ma... è al GF vip... cioè non è… -