Francesca Michielin | Sanremo e gli attacchi d’ansia | “Mi ha aiutata uno psicologo”

(Di sabato 9 ottobre 2021)è una delle voci più amate della musica italiana e dei talenti più puri degli ultimi anni. La cantante già da tempo è impegnata nella sensibilizzazione dei suoi fan su temi importanti come la rappresentazione delle donne o la salute mentale. E proprio su quest’ultimo tema l’ex vincitrice di X Factor ha voluto spendere alcune parole in un’intervista al Corriere della Sera, per far comprendere a tutti quanto sia importante prendersi cura della propria mente e soprattutto la necessità di parlare di questo genere di argomenti con serenità, senza tabù., l’importanza di parlare di salute mentale Già Chiara Ferragni aveva cercato di abbattere questo muro di pregiudizi raccontando di recarsi regolarmente dallouna volta a settimana, ma c’è ancora molto da ...

Advertising

RadioItalia : Venerdì 8 ottobre esce 'Nei tuoi occhi', brano di Francesca Michielin e colonna sonora del film con Stefano Accorsi… - angiuoniluigi : RT @fanpage: La confessione di Francesca Michielin #9ottobre - fanpage : La confessione di Francesca Michielin #9ottobre - slavesofpopbr2 : Francesca Michielin - Nei tuoi occhi #single2021 #italy Ouça: - SSingpem : RT @Dedsingpem4444: Francesca Michielin attends Bulgari Serpenti Metamorphosis Party #Bvlgari #SerpentiMetamorphosis -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Michielin

Hanno presenziato: Chiara Ferragni, Elodie , Levante Tina Kunakey, Ester Expósito, Serenay Sarikaya, Alessia Marcuzzi, Alice Pagani,, Levante, Alice Campello, Filippa Lagerback e ...A sette mesi di distanza dall'uscita di "FEAT (Fuori dagli spazi)", che ha completato il precedente lavoro "FEAT (Stato di natura)",è tornata col il nuovo singolo " Nei tuoi occhi ", un lavoro stavolta in solitaria dopo i tanti duetti degli ultimi tempi. Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per ...Non c’è solo Mammamia dei Maneskin fra le nuove uscite musicali. Tornano anche i Tiromancino, con il nuovo disco Ho cambiato tante case, metafora utilizzata da Federico Zampaglione (foto) per racconta ...Francesca Michielin ha parlato dell’importanza di prendersi cura della salute mentale. La cantante ha spiegato di recarsi da uno psicologo fin dai tempi di X Factor. Proprio grazie al suo aiuto, è riu ...