Francesca Cipriani rompe una porta e tira i capelli a Giucas Casella (ma non fa più ridere) – VIDEO

(Di sabato 9 ottobre 2021)ha esasperato e caricaturato talmente tanto il suo personaggio da ottenere l’effetto contrario. Lontana anni luce da ciò che è effettivamente trash, nella Casa del Grande Fratello Vip hato in scena un volto annoiato di ciò che fu.unaLa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

scatenata al Grande Fratello Vip . Nel corso della puntata di ieri su Canale 5, l'ex 'pupa' - ancora una volta - non è riuscita a contenere l'entusiasmo quando Alfonso Signorini le ...GF Vip,sballotta il seno e strappa i capelli a Giucas Casella/ Gelo in studio In studio continua lo scontro fatto di botta e risposta tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia ...Francesca Cipriani rompe una porta del Grande Fratello Vip e tira i capelli a Giucas Casella (ma non fa più ridere nessuno), ecco i video.Francesca Cipriani è ancora una volta la grande protagonisti del GF Vip. La showgirl questa volta ha distrutto letteralmente la casa.