Fairphone 4 | ecco il nuovo smartphone attento all’ambiente

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 ottobre 2021) Realizzato con materiali sostenibili e riciclati, Fairphone 4 è uno smartphone che ama l’ambiente infatti è progettato per durare più a lungo rispetto alle altre proposte disponibili nel mercato. Sebbene sia prevista una garanzia di 5 anni del produttore, può essere riparato facilmente anche dai meno esperti e senza necessariamente disporre di particolari strumenti: per fare un esempio, non serve un tecnico per sostituire il display o la batteria, nessuna parte è incollata e si può smontare utilizzando un normale cacciavite. Non a caso ha ottenuto un punteggio di riparabilità pari 9.3 punti su 10 – in base al French Repairability Index.