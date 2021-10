(Di sabato 9 ottobre 2021) Una Appdaidi base per indirizzare i pazienti emicranici nei centri ospedalieri accreditati per erogare gli anticorpi monoclonali e, in futuro, i nuovi farmaci che verranno autorizzati....

Advertising

blogLinkes : Emicrania: cure sotto 'casa' con una app gestita dai medici - glooit : Emicrania: cure sotto 'casa' con una app gestita dai medici leggi su Gloo - CorriereQ : Emicrania: cure sotto ‘casa’ con una app gestita dai medici - youfullwellness : #yourfullwellness Emicrania: cure sotto 'casa' con una app gestita dai medici -

Ultime Notizie dalla rete : Emicrania cure

Agenzia ANSA

Da qui il dibattito per ovviare a questi limiti e dove la ricerca ci sta conducendo in termini di nuove classi farmacologiche utili al trattamento acuto dell'attacco di. In particolare, ..."Per aiutare a garantire che le persone conricevano ledi cui hanno bisogno, è importante comprendere tutti i fattori che contribuiscono alla salute e allo stato di malattia ", ha ...(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Una app gestita dai medici di base per indirizzare i pazienti emicranici nei centri ospedalieri accreditati per erogare gli anticorpi ...Tullio Solenghi ha sofferto per anni di una malattia fastidiosa. Un dolore continuo. Poi, la svolta: ecco come ha fatto a superare il problema ...