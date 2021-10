Donnelly in Vaticano | Hickey in Finlandia Le nomine di Biden aspettando Roma

Leggi su formiche

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tra i Paesi del G7 manca soltanto l’Italia. Nelle settimane passate il presidente statunitense Joeha indicato Denise Bauer e Amy Gutmann come prossime ambasciatrici rispettivamente in Francia e in Germania. Ora sono in attesa della conferma del Senato. Come loro, anche David L. Cohen e Rahm Emanuel indicati per Canada e Giappone. Infine, Jane Hartley è in pole position per il Regno Unito. Nelle ultime ore il presidente Joeha annunciato cinque nuove. E una di questa rende la partita perancora più aperta: Douglas, imprenditore e finanziatore del Partito democratico, già Commissioner General dello Usa Pavillion all’Expo di Milano 2015, è stato indicato come prossimo ambasciatore in. Molti lo indicavano come “il candidato naturale” per l’Italia. ...