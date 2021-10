DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: griglia di partenza, Hamilton 11°. 3° Lerclec: “Domani corro per vincere” (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza DEL GP DI Turchia DI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI Turchia CHARLES LECLERC: “PENSO SEMPRE ALLA VITTORIA. TROVATO IL FEELING CON LA MACCHINA” CARLOS SAINZ: “ERA PREVISTO DARE LA SCIA A LECLERC. IN Q1 PER TAGLIARE AVVERSARI” LEWIS Hamilton: “DIFFICILE RIMONTARE IN GARA” MAX VERSTAPPEN: “CERCHERO’ DI GUADAGNARE PUNTI PER IL MONDIALE” VALTTERI BOTTAS: “ABBIAMO RAGGIUNTO L’OBIETTIVO” 15.10 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a Domani sempre su OA Sport per la gara! 15.09 Bottas e Verstappen sono i grandi favoriti per il successo, ma attenzione ad un Leclerc che andrà all’attacco fin dalla partenza per provare ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDEL GP DIDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DICHARLES LECLERC: “PENSO SEMPRE ALLA VITTORIA. TROVATO IL FEELING CON LA MACCHINA” CARLOS SAINZ: “ERA PREVISTO DARE LA SCIA A LECLERC. IN Q1 PER TAGLIARE AVVERSARI” LEWIS: “DIFFICILE RIMONTARE IN GARA” MAX VERSTAPPEN: “CERCHERO’ DI GUADAGNARE PUNTI PER IL MONDIALE” VALTTERI BOTTAS: “ABBIAMO RAGGIUNTO L’OBIETTIVO” 15.10 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento asempre su OA Sport per la gara! 15.09 Bottas e Verstappen sono i grandi favoriti per il successo, ma attenzione ad un Leclerc che andrà all’attacco fin dallaper provare ...

