Centro prelievi, app in aggiornamento. Per le urgenze direttamente in ospedale (Di sabato 9 ottobre 2021) Problemi per chi prenota attraverso l’applicazione «SolariQ» i prelievi – o anche la consegna di campioni per esami di laboratorio – all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo: da alcuni giorni risulta impossibile trovare un appuntamento a stretto giro al punto prelievi dell’ospedale cittadino; i primi slot evidenziati dall’app rimandano invece al 25 ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 ottobre 2021) Problemi per chi prenota attraverso l’applicazione «SolariQ» i– o anche la consegna di campioni per esami di laboratorio – all’«Papa Giovanni» di Bergamo: da alcuni giorni risulta impossibile trovare un appuntamento a stretto giro al puntodell’cittadino; i primi slot evidenziati dall’app rimandano invece al 25 ottobre.

Advertising

lunetta967 : @dessere88 Confermo la notizia. Le altre persone che lavorano al centro prelievi sono in ferie forzate - tvprato : 73enne semina il caos al Centro prelievi - marinellibar : @Babsmant Già non ci hanno mai pensato!!! (al centro prelievi a Reggio - CarlottaMarche7 : RT @euright9: Basta andare in un centro prelievi di un ospedale qualsiasi per capire che c'è qualcosa che non va. Tra un po' il problema sa… - euright9 : RT @euright9: Basta andare in un centro prelievi di un ospedale qualsiasi per capire che c'è qualcosa che non va. Tra un po' il problema sa… -